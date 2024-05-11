Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Говорим о самом важном аспекте ухода за грядками
Анастасия Ивлеева шутит о сотрудничестве с Медведевым
Эллиптический тренажер или велотренажер, что лучше?
Виктория Боня задумалась о старшем партнере, отказавшись от "мальчиков"
Составлен топ самых живописных рек и озер России
Кинологи назвали породы собак без неприятного запаха
Мастерство масел: секреты здоровых и блестящих волос от парикмахера
Врач Толмасова посоветовала отказаться от алкоголя и жирной еды после праздников
Как подкормить малину в мае?
США рассматривают радикальный шаг: запрет на китайские автомобили ради защиты национальной безопасности

США могут полностью запретить китайские подключенные автомобили

1:28
Авто

Министр торговли США Джина Раймондо заявила, что правительство может принять "экстремальные меры", включая полный запрет на китайские подключенные автомобили в США или введение ограничений для обеспечения национальной безопасности.

США могут полностью запретить китайские подключенные автомобили
Фото: unsplash.com by Alex Martinez alex_martinez is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Министерство торговли завершило сбор общественных комментариев по вопросу в конце апреля, изучив мнение граждан по поводу расследования, начатого в феврале администрацией Байдена. Причина расследования в том, что подключенные автомобили собирают много чувствительных данных и могут фиксировать информацию об инфраструктуре США, а также об американских водителях и пассажирах.

Раймондо отметила, что Китай может использовать такие автомобили для сбора данных об американцах, их поездках и даже разговорах. Она считает, что США должны серьезно воспринимать эту угрозу. При этом крупные автомобильные компании, такие как General Motors, Toyota и Volkswagen, предупредили, что замена китайских компонентов в авто на альтернативные из других источников потребует значительных инженерных и производственных усилий.

Сенатор Шеррод Браун предложил полностью запретить любые китайские подключенные автомобили и технологии, связанные с ними. Одновременно администрация Байдена рассматривает возможность введения новых тарифов на автомобили китайского производства.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Мощное океанское течение ускоряется: как изменения в Антарктике могут поднять уровень мирового океана

Антарктическое циркумполярное течение (АСС), самое мощное океанское течение, играет ключевую роль в климатической системе Земли.

Учёные обнаружили ускорение самого мощного водного потока в мире
Hyundai вводит платные функции в свои автомобили в 2024 году
Владельцев автомобилей Hyundai ждет неприятный сюрприз
Певица Кристина Орбакайте показала подросшего красавца-сына Дени Байсарова
Надежный двигатель и прочный кузов: в России продают большой седан за 600 тысяч
ВС РФ через несколько могут оказаться в Харькове, на Днепре и в Кривом Роге Дмитрий Плотников Всё разнюхаю, всё увижу, всё услышу: подвиги собак в войнах Сергей Лебедев Технологии манипуляций сознанием в эпоху "этодругизма" Наталия Красовская
Россия осталась без Lada Largus: почему дилеры ищут альтернативы за рубежом
Крепкие и здоровые: рассказываем как поливать баклажаны
От скандальной победительницы конкурса "Миссис Россия" Натальи Оскар ушёл супруг
От скандальной победительницы конкурса "Миссис Россия" Натальи Оскар ушёл супруг
Последние материалы
Составлен топ самых живописных рек и озер России
Кинологи назвали породы собак без неприятного запаха
Мастерство масел: секреты здоровых и блестящих волос от парикмахера
Врач Толмасова посоветовала отказаться от алкоголя и жирной еды после праздников
Как подкормить малину в мае?
Рузиль Минекаев принял участие в клипе на песню "Пацан"
Влияние кофе на здоровье волос
Стало известно, может ли россиянин отказаться от аванса
10-минутная тренировка для рук, для которой вам понадобятся только гири
Известен способ проверки места для шашлыка на клещей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников