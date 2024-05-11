США рассматривают радикальный шаг: запрет на китайские автомобили ради защиты национальной безопасности

Министр торговли США Джина Раймондо заявила, что правительство может принять "экстремальные меры", включая полный запрет на китайские подключенные автомобили в США или введение ограничений для обеспечения национальной безопасности.
Министерство торговли завершило сбор общественных комментариев по вопросу в конце апреля, изучив мнение граждан по поводу расследования, начатого в феврале администрацией Байдена. Причина расследования в том, что подключенные автомобили собирают много чувствительных данных и могут фиксировать информацию об инфраструктуре США, а также об американских водителях и пассажирах.
Раймондо отметила, что Китай может использовать такие автомобили для сбора данных об американцах, их поездках и даже разговорах. Она считает, что США должны серьезно воспринимать эту угрозу. При этом крупные автомобильные компании, такие как General Motors, Toyota и Volkswagen, предупредили, что замена китайских компонентов в авто на альтернативные из других источников потребует значительных инженерных и производственных усилий.
Сенатор Шеррод Браун предложил полностью запретить любые китайские подключенные автомобили и технологии, связанные с ними. Одновременно администрация Байдена рассматривает возможность введения новых тарифов на автомобили китайского производства.
Антарктическое циркумполярное течение (АСС), самое мощное океанское течение, играет ключевую роль в климатической системе Земли.