США рассматривают радикальный шаг: запрет на китайские автомобили ради защиты национальной безопасности

США могут полностью запретить китайские подключенные автомобили

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Министр торговли США Джина Раймондо заявила, что правительство может принять "экстремальные меры", включая полный запрет на китайские подключенные автомобили в США или введение ограничений для обеспечения национальной безопасности.

Фото: unsplash.com by Alex Martinez alex_martinez is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Министерство торговли завершило сбор общественных комментариев по вопросу в конце апреля, изучив мнение граждан по поводу расследования, начатого в феврале администрацией Байдена. Причина расследования в том, что подключенные автомобили собирают много чувствительных данных и могут фиксировать информацию об инфраструктуре США, а также об американских водителях и пассажирах.

Раймондо отметила, что Китай может использовать такие автомобили для сбора данных об американцах, их поездках и даже разговорах. Она считает, что США должны серьезно воспринимать эту угрозу. При этом крупные автомобильные компании, такие как General Motors, Toyota и Volkswagen, предупредили, что замена китайских компонентов в авто на альтернативные из других источников потребует значительных инженерных и производственных усилий.

Сенатор Шеррод Браун предложил полностью запретить любые китайские подключенные автомобили и технологии, связанные с ними. Одновременно администрация Байдена рассматривает возможность введения новых тарифов на автомобили китайского производства.