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Мясников раскритиковал рекомендуемые препараты для лечения COVID-19

Здоровье » Здоровье и профилактика

Минздрав РФ обновил список лекарств для лечения коронавирусной инфекции. В новой редакции отсутствует Азитромицин, но остались такие препараты как Гидроксихлорохин.

Мясников раскритиковал рекомендуемые препараты для лечения COVID-19

По мнению врача и телеведущего Александра Мясникова, эффективность этих препаратов не была доказана, а некоторые лекарства и вовсе опасны для здоровья.

Минздрав РФ рекомендует всего пять препаратов для лечения COVID-19 у взрослых:

  • Фавипиравир;
  • Ремдесивир;
  • Гидроксихлорохин;
  • Рекомбинантный ИФН α;
  • Умифеновир.

"Я также обратил внимание на новые рекомендации. Они расходятся сейчас с рекомендациями других стран, из списков которых изъяли хлорокин, гидроксихлорокин. В списке Минздрава есть противовирусные препараты, включая и американский Ремдесивир, и наш Фавипиравир, а также интерфероны. На самом деле, если вы посмотрите последнюю строчку в рекомендациях, там есть объяснение. Там говорится: мы не рекомендуем это к употреблению, поскольку нет чётких доказательств, что эти препараты работают, но в некоторых условиях они могут быть применены. Такая аккуратная обтекаемая фраза", — пояснил эксперт в интервью Общественной службе новостей.

Мясников также напомнил, что на сегодняшний день в мире нет лекарств, предназначенных для лечения именно коронавирусной инфекции.

"Мы все говорим об условности Ремдесивира и Фавипиравира. Ну а хлорокин вообще вне критики — давно доказано, что от него вреда больше, чем пользы. Все эти противовирусные препараты больше для надежды. Так же как интерфероны", — пояснил специалист.

 

 

 

Автор: Снежана Шахова
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