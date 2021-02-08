Мясников раскритиковал рекомендуемые препараты для лечения COVID-19

Минздрав РФ обновил список лекарств для лечения коронавирусной инфекции. В новой редакции отсутствует Азитромицин, но остались такие препараты как Гидроксихлорохин.

По мнению врача и телеведущего Александра Мясникова, эффективность этих препаратов не была доказана, а некоторые лекарства и вовсе опасны для здоровья.

Минздрав РФ рекомендует всего пять препаратов для лечения COVID-19 у взрослых:

Фавипиравир;

Ремдесивир;

Гидроксихлорохин;

Рекомбинантный ИФН α;

Умифеновир.

"Я также обратил внимание на новые рекомендации. Они расходятся сейчас с рекомендациями других стран, из списков которых изъяли хлорокин, гидроксихлорокин. В списке Минздрава есть противовирусные препараты, включая и американский Ремдесивир, и наш Фавипиравир, а также интерфероны. На самом деле, если вы посмотрите последнюю строчку в рекомендациях, там есть объяснение. Там говорится: мы не рекомендуем это к употреблению, поскольку нет чётких доказательств, что эти препараты работают, но в некоторых условиях они могут быть применены. Такая аккуратная обтекаемая фраза", — пояснил эксперт в интервью Общественной службе новостей.

Мясников также напомнил, что на сегодняшний день в мире нет лекарств, предназначенных для лечения именно коронавирусной инфекции.