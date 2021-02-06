Врач назвал лучший способ отогреться после переохлаждения

После серьёзного переохлаждения организму требуется особый механизм, который сможет без каких-либо осложнений восстановить нормальную температуру.

Об этом рассказала врач-терапевт Людмила Лапа. По её словам, идеальным способом отогрева после сильных морозов считается тёплая ванна. Также специалист посоветовала попробовать "иммунный душ", однако предостерегла от использования слишком горячей воды.