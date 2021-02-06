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Врач назвал лучший способ отогреться после переохлаждения

Здоровье » Здоровье и профилактика

После серьёзного переохлаждения организму требуется особый механизм, который сможет без каких-либо осложнений восстановить нормальную температуру.

Об этом рассказала врач-терапевт Людмила Лапа. По её словам, идеальным способом отогрева после сильных морозов считается тёплая ванна. Также специалист посоветовала попробовать "иммунный душ", однако предостерегла от использования слишком горячей воды.

"Прогревание под таким душем начинается с ног, дальше мы переходим на голову и задерживаемся на ней около пяти минут. До того момента, пока на лбу не выступит пот. Такой иммунный душ — самый хороший и полезный, так как восстанавливает всю работу как сосудистой, так и иммунной системы", — пояснила врач телеканалу "Звезда".

Автор: Алексей Корнеев
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