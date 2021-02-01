Отказ от ужина может стать причиной ожирения

Японские учёные утверждают, что отказ от ужина может негативно отразиться на здоровье человека.

Есть люди, которые не успевают завтракать, а есть те, кто в погоде за стройностью, отказывается от ужина.

С целью выяснить, как такая практика отражается на здоровье, специалисты в течение трех лет наблюдали за пищевыми привычками 25 тысяч студентов вузов.

В результате они пришли к выводу, что отказ от вечернего приёма пищи повышает риск развития ожирения.

А вот пренебрежение завтраком или обедом не приводит к таким последствиям. В среднем при отказе от ужина вес человека вне зависимости от пола повышался на 10%.

Дело в том, что если человек ложится спать голодным, то на следующий день он с большей вероятность неосознанно увеличит калорийность употребляемой пищи.

Люди, которые часто отказываются от ужина, со временем начинают реже включать в свой рацион полезную пищу и растительный белок. Врачи рекомендуют не пропускать трапезы, а просто правильно разделять калории во время приёма пищи.

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