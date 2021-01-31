В Донецкой народной республике с 1 февраля начнут массовую вакцинацию от коронавируса российской вакциной "Спутник V".
Об этом рассказал исполняющий обязанности министра здравоохранения ДНР Александр Оприщенко.
"Сегодня вакцину распределили и сегодня мы ее доставим в вакционные кабинеты. Всего их в республике 38 в разных городах. Но, учитывая, что партия пробная, мы решили ее распределить на 10 прививочных кабинетов в городе Донецке. Завтра с 15.00 (совпадает с мск) начинается прививочная кампания", — отметил чиновник.
Аркадий Ротенберг объяснил, что часто путешествует по России и находит "инвестиционно привлекательные" места.