Юлия Началова до последнего не хотела проводить операцию на ноге, поражённой инфекцией. Лечащий врач артистки Василий Шуров считает, что именно это стало причиной её смерти.

"Юлия из-за подагры привыкла терпеть боли. Перетерпела в итоге гангрену до стадии "всасывания" в кровь, вот и все. Просто идиотская цепь случайностей. Юлия, пока была в сознании, не давала согласие на ампутацию стопы. А когда специалисты все же провели операцию, Юлия к тому моменту уже находилась без сознания — было поздно. Начался сепсис", — пояснил врач.