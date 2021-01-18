У четверти жителей российских регионов, где проводятся исследования, выявлен иммунитет к коронавирусу.

Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"В исследование были взяты почти 70 тысяч человек в каждом этапе, в общей сумме это более 160 тысяч проведенных обследований людей. На сегодняшний день можно сказать, что в тех субъектах, где мы проводим это исследование, выравнивается удельных вес людей, защищенных естественным иммунитетом, постинфекционным, и в разных субъектах эти цифры разнятся — это естественно, потому что напряженность эпидпроцесса разная — но в среднем это не менее 25% от совокупного населения всех возрастов в этих субъектах", — отметила чиновница.