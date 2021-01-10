Журналист из США рассказал об опыте вакцинации "Спутником V"

Работающий в Москве американский журналист Эндрю Крамер прошёл первый этап вакцинации от COVID-19 российским препаратом "Спутник V" и поделился впечатлениями.

Изначально российская вакцина вызывала сомнения, потому что была зарегистрирована "слишком рано", до завершения клинических испытаний, рассказал сотрудник московского бюро The New York Times Эндрю Крамер. Однако его скептицизм был преодолён, когда "Спутник V" получили более миллиона российских граждан, и начались поставки вакцины в другие страны. Это аргумент в пользу безопасности и эффективности препарата, решил Крамер — и записался на прививку.

Рассказывая о первой части процедуры вакцинации (напомним, вакцина "Спутник V" — двухкомпонентная, компонент 1 и компонент 2 вводятся с промежутком в 21 день), журналист отметил отсутствие "очередей и неразберихи" в центре вакцинации (Крамер делал прививку в московской поликлинике № 5).

После прививки Эндрю Крамер провёл 30 минут в коридоре поликлиники, но "анафилактический шок, к счастью, так и не наступил". Как не наступили и другие возможные побочные эффекты — повышенная температура и головная боль, отметил вакцинированный американец.