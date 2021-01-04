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Египетские врачи выявили ещё один необычный симптом COVID-19

Здоровье

Оказывается, постоянная икота может указывать на наличие коронавируса, хотя это не является основным симптомом заболевания, утверждают египетские врачи.

К такому выводу они пришли в результате наблюдения за одним из пациентов, у которого "ковид" проявлялся через икоту, сообщает газета Daily Express.

Мужчина был госпитализирован спустя трое суток после заражения. Анализ крови показал, что у него низкий уровень лейкоцитов, а тест на COVID-19 оказался положительным. Заболевание сопровождалось у него икотой.

Аналогичный случай течения заболевания был зафиксирован в США. Пожилой американец обратился за медицинской помощью спустя четыре дня после сильной икоты.

Коронавирус поразил его лёгкие. Также у мужчины был низкий уровень лейкоцитов и тромбоцитов.

Автор: Снежана Шахова
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