РФПИ: в 2021 году COVID-паспорта станут реальностью

Введение вакцинных паспортов для людей, прошедших вакцинацию от COVID-19 — всего лишь вопрос времени, считает глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Ковид-паспорта станут частью нашей повседневной реальности уже в ближайшем будущем — такой же, какой уже стало ношение защитных масок для лица в общественных местах. И к этой реальности мир может прийти уже в 2021 году, предполагает глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
"Безусловно, что это будет введено. Я думаю, ряд стран будут вводить это быстрее, другие будут вводить более медленно. Безусловно, будут в том числе и перелёты на самолётах либо по системам тестирования, либо по вакцинным паспортам", — заявил глава РФПИ в эфире телеканала "Россия 24".
Пока что это звучит непривычно, но и к повседневному ношению медицинских масок и регулярному использованию антисептиков мы тоже привыкли не сразу.
"Думаю, через год уже никто не будет задавать вопросы, потому что факт остаётся в том, что вакцинированные люди несут гораздо меньше риска, чем люди, которые могут быть инфицированными. Поэтому эти паспорта станут частью нашей жизни в следующем году", — резюмировал Кирилл Дмитриев.
Ранее стало известно, что граждане, прошедшие вакцинацию от COVID-19, смогут получить электронный паспорт вакцинированного в личном кабинете на портале госуслуг. Эта функция будет доступна с января, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
В Нальчике в возрасте 21 года скончался сумоист Джамбулат Хатохов, в 2003 году вошедший в Книгу рекордов Гиннесса как самый крупный ребёнок в мире.