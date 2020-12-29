С января на сайте госуслуг можно будет получить "паспорт" о прохождении вакцинации от коронавируса. Документ смогут получить граждане, которые сделали прививку.
Об этом рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.
"Мы планируем, что в январе в личном кабинете на сайте госуслуг будет доступна возможность, в том числе получить паспорт вакцинированного в автоматическом режиме, зайдя в свой личный кабинет", — отметил чиновник.
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