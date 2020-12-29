Госуслуги начнут выдавать "паспорта" привитым от коронавируса

С января на сайте госуслуг можно будет получить "паспорт" о прохождении вакцинации от коронавируса. Документ смогут получить граждане, которые сделали прививку.

Об этом рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.