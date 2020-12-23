Врачи считают, что признаки развития рака крови можно не заметить, перепутав их с гораздо менее опасными заболеваниями.
Так, одним из симптомов этой болезни является ночное потоотделение. Этот симптом часто проявляется при лимфоме.
Второй симптом — это кожный зуд. Обычно зуд не указывает на развитие какого-то серьёзного заболевания. Часто он вызван повышенной сухостью и раздражением кожи. Однако в некоторых случаях зуд может говорить о развитии рака.
Ощущение сытости даже после небольшого приёма пищи, неприятные ощущения под рёбрами с левой стороны, вздутие живота или отёк, сопровождающийся болью тоже могут быть предвестников рака.
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