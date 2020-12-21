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Мясников положительно оценил мутацию коронавируса

Здоровье » Здравоохранение

Проходя через тысячи людей коронавирус неминуемо будет мутировать, однако это только положительно скажется на эпидемиологической ситуации.

Так врач Александр Мясников прокомментировал появление нового штамма инфекции в Великобритании. По его словам, вирус стал заразнее, но потерял силу.

"Очевидно, что проходя через массы людей и их иммунную систему, через зарождающийся коллективный иммунитет, вирус будет мутировать и дальше. При этом он набирает скорость, но теряет силу", — отметил медик.

Автор: Алексей Корнеев
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