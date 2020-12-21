Мясников положительно оценил мутацию коронавируса

Проходя через тысячи людей коронавирус неминуемо будет мутировать, однако это только положительно скажется на эпидемиологической ситуации.

Так врач Александр Мясников прокомментировал появление нового штамма инфекции в Великобритании. По его словам, вирус стал заразнее, но потерял силу.