Проходя через тысячи людей коронавирус неминуемо будет мутировать, однако это только положительно скажется на эпидемиологической ситуации.
Так врач Александр Мясников прокомментировал появление нового штамма инфекции в Великобритании. По его словам, вирус стал заразнее, но потерял силу.
"Очевидно, что проходя через массы людей и их иммунную систему, через зарождающийся коллективный иммунитет, вирус будет мутировать и дальше. При этом он набирает скорость, но теряет силу", — отметил медик.
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