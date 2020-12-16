Чем лучше всего сбивать температуру при коронавирусе

Главный телевизионный доктор России Елена Малышева рассказала, какой препарат наиболее эффективен и безопасен для снижения температуры при коронавирусе.

Равно, как и при других заболеваниях.

В программе "Жить здорово" на 1 канале Малышева, отвечая на вопрос зрительницы, порекомендовала "сбивать температуру" только парацетамолом.

По словам врача - телеведущей, парацетамол - универсальный препарат, который подходит всем и не имеет противопоказаний. В отличает от аспирина, который может вызывать судороги у детей.

Если же под рукой не окажется парацетамола, то можно заменить его ибупрофеном.