Доктор Сосновский оценил рекомендацию министра здравоохранения ФРГ по снижению риска заражения коронавирусом.
Глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан посоветовал согражданам регулярно полоскать горло, чтобы уменьшить вирусную нагрузку во рту и снизить вероятность заражения коронавирусом.
"С научной точки зрения это ещё не доказано. Но идея заключается в том, что полоскание рта с добавками из эфирных масел или даже поваренной соли должно снизить вирусную нагрузку в пространстве рта и горла. Я, во всяком случае, делаю полоскания регулярно", — заявил Шпан в интервью изданию Neuen Osnabrücker Zeitung.
Известный политолог, журналист и специалист по нетрадиционной медицине Александр Сосновский прокомментировал эффективность этого метода.
"Помните поговорку о том, что делает собака, когда ей делать нечего? Министр здравоохранения Германии рекомендует полоскать рот и горло против коронавируса. А может быть столяра с рулеткой и метром пригласить?", — написал он в своём Twitter.
Мнения по вопросу эффективности полосканий против коронавируса разделились. Подписчики Сосновского припомнили, что ещё с советских времён полоскали горло от всякой заразы, и помогало. Немецкое издание n-tv. de также встало на сторону министра:
"Вопреки заявлению Шпана, действие полосканий рта против коронавируса научно доказано: команда во главе с Тони Луиз Мейстер из Рурского университета Бохума в ходе лабораторных испытаний обнаружила, что медицинские полоскания рта могут уничтожить коронавирус в течение 30 секунд. Свои результаты исследователи опубликовали в "Journal of Infectious Diseases".
Научная дискуссия продолжается… как и пандемия коронавируса.
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