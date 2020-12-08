Франция предупредила мир о вспышке высокопатогенного птичьего гриппа

Минсельхоз Франции сообщил о вспышке высокопатогенного птичьего гриппа H5N8 на птицефабрике с 6 тысячами уток в департаменте Ланды на юго-западе страны.

Ранее медики и вирусологи заявляли о том, что после пандемии коронавируса мир может охватить по-настоящему смертельная эпидемия птичьего или свиного гриппа.

"Птичий грипп — это взрыв, а потом считаем убитых, его смертность составляет 35-45%, а остановить его крайне сложно. Угроза колоссальная", — заявил СМИ руководитель оперштаба по борьбе с коронавирусом.

По словам вирусологов, серьёзный грипп с высокой смертностью — это две мутации. В результате первой он попадает от птиц или свиней к человеку, в результате второй — распространяется между людьми.

Ещё в ноябре прошлого года специалисты из университета Джона Хопкинса, обсуждая угрозу будущей эпидемии, заявляли, что её спровоцирует именно грипп. Он может поразить две трети населения Земли.

Новая эпидемия способна унести жизни 65 млн человек. Экономический ущерб составит $700 млрд.