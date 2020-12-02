Как, защищаясь от COVID, не получить дерматит - советы дерматолога

С начала коронавирусной пандемии эксперты в области здравоохранения неоднократно подчеркивали важность гигиенических мер для предотвращения распространения COVID.

Однако применение некоторых из этих мер может привести к развитию различных кожных заболеваний. В частности, длительный контакт масок с кожей лица, обработка рук спиртовыми гелями и ношение перчаток могут вызвать аллергию, прыщи, повреждения и сыпь.

Раздражение на лице

Андрес Полити, член аргентинского общества дерматологии, рассказал о контактном дерматите, который может развиться от "непрерывного натирания подбородка медицинской маской".

Чтобы избежать этого осложнения, дерматолог советует

попробовать носить маски из различных материалов, чтобы установить, какой из них наименее раздражает кожу,

выбирать маски из "лёгких" материалов для предотвращения потоотделения и уменьшения раздражения.

Раздражения на руках

"Руки, — говорит Полити, — тоже в зоне риска. Кожа от воздействия антисептиков высыхает, на ней появляются трещины и даже экземы".

Дерматолог рекомендует

мыть руки с мылом и водой, а не спиртосодержащими продуктами.

Он также указывает, что вода не должна быть очень горячей, и советует использовать перчатки при выполнении домашних обязанностей.

В условиях усиления санитарных мер кожа рук требует дополнительного ухода. Поэтому Полити рекомендует "нанести увлажняющий крем и хорошо помассировать руки перед сном".

Если состояние кожи не улучшается, специалист рекомендует проконсультироваться с дерматологом, который назначит конкретное лечение с учетом индивидуальных особенностей кожи.