Как, защищаясь от COVID, не получить дерматит - советы дерматолога

С начала коронавирусной пандемии эксперты в области здравоохранения неоднократно подчеркивали важность гигиенических мер для предотвращения распространения COVID.
Однако применение некоторых из этих мер может привести к развитию различных кожных заболеваний. В частности, длительный контакт масок с кожей лица, обработка рук спиртовыми гелями и ношение перчаток могут вызвать аллергию, прыщи, повреждения и сыпь.
Андрес Полити, член аргентинского общества дерматологии, рассказал о контактном дерматите, который может развиться от "непрерывного натирания подбородка медицинской маской".
Чтобы избежать этого осложнения, дерматолог советует
"Руки, — говорит Полити, — тоже в зоне риска. Кожа от воздействия антисептиков высыхает, на ней появляются трещины и даже экземы".
Дерматолог рекомендует
Он также указывает, что вода не должна быть очень горячей, и советует использовать перчатки при выполнении домашних обязанностей.
В условиях усиления санитарных мер кожа рук требует дополнительного ухода. Поэтому Полити рекомендует "нанести увлажняющий крем и хорошо помассировать руки перед сном".
Если состояние кожи не улучшается, специалист рекомендует проконсультироваться с дерматологом, который назначит конкретное лечение с учетом индивидуальных особенностей кожи.
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