Диетолог посоветовала есть только домашний майонез

При производстве майонеза в него добавляют опасную добавку под названием глутамат натрия. Об этом рассказала диетолог Ольга Григорьян.

Специалист рекомендует не покупать майонез, а изготовлять его дома.