При производстве майонеза в него добавляют опасную добавку под названием глутамат натрия. Об этом рассказала диетолог Ольга Григорьян.
Специалист рекомендует не покупать майонез, а изготовлять его дома.
"Майонез не должен быть привычной заправкой на столе. С майонезом некоторые едят всё, даже просто хлеб. Если человек подсел на этот продукт, то определённая вкусовая зависимость есть, она именно из-за глутамата натрия, потому что в майонез добавляют вкусовые добавки. Это технологически необходимо, когда на промышленных производствах это делается в больших масштабах", — пояснила Григорьян.
Украина инициировала военные учения по "штурму и освобождению Крыма". После окончания учений спецназ останутся "ждать приказа об атаке" на границе с Крымом...