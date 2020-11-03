Промывание носа физраствором защитит от COVID-19

В период эпидемии COVID-19 промывать нос и горло может быть опасно. Эти процедуры могут привести к нарушению работы слизистой системы, сообщила в интервью URA. RU терапевт и главный врач клиники "Твой доктор" Татьяна Юрьевна Романенко.

"Щёлочи, кислоты, масло и мази использовать не рекомендуется. Это опасно, ведь нанося их на слизистую, мы нарушаем работу реснитчатого эпителия дыхательных путей, следовательно, нарушаем работу организма", — пояснила она.

Также специалист добавила, что если промывать нос и полоскать горло обычным физраствором, то это поможет защититься от заражения коронавирусной инфекцией.

Инфекция проникает в организм через рецепторы. У разных людей они могут обладать различной чувствительностью к COVID-19. Именно этим и объясняется, почему одни переносят коронавирус в лёгкой форме, а другие — в тяжёлой, а третьи болеют бессимптомно, пояснила Романенко.

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