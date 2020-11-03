В период эпидемии COVID-19 промывать нос и горло может быть опасно. Эти процедуры могут привести к нарушению работы слизистой системы, сообщила в интервью URA. RU терапевт и главный врач клиники "Твой доктор" Татьяна Юрьевна Романенко.
"Щёлочи, кислоты, масло и мази использовать не рекомендуется. Это опасно, ведь нанося их на слизистую, мы нарушаем работу реснитчатого эпителия дыхательных путей, следовательно, нарушаем работу организма", — пояснила она.
Также специалист добавила, что если промывать нос и полоскать горло обычным физраствором, то это поможет защититься от заражения коронавирусной инфекцией.
Инфекция проникает в организм через рецепторы. У разных людей они могут обладать различной чувствительностью к COVID-19. Именно этим и объясняется, почему одни переносят коронавирус в лёгкой форме, а другие — в тяжёлой, а третьи болеют бессимптомно, пояснила Романенко.
Ранее доктор фармацевтических наук Евгений Абизов рассказал о травах, которые можно применять для профилактики коронавируса.
Украина инициировала военные учения по "штурму и освобождению Крыма". После окончания учений спецназ останутся "ждать приказа об атаке" на границе с Крымом...