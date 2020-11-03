В последние годы всё больше женщин начинают задумываться о рождении ребёнка в более зрелом возрасте — после 40 лет.
О том, какие нюансы связаны с поздней беременностью, в интервью "Правде.Ру" рассказала профессор, доктор медицинских наук, руководитель общественной организации "Здоровье женщин Санкт Петербурга" Лидия Симбирцева.
"Нужно понимать, что к 40 годам в организме женщины могут быть различные нарушения. Это может быть и повышенный сахар в крови, и какие-то скрытые заболевания, которые проявятся на фоне беременности.
Здесь нужно знать анамнез. Даже если ранее женщина не беременела, не делала абортов, то у неё могло быть несколько партнёров, поэтому у неё могут быть какие-то заболевания, передаваемые половым путём, а также фиброзные изменения.
По этим причинам и забеременеть после 40 лет сложнее.
Почему женщины стали рожать позже?
Во-первых, женщины стремятся сделать карьеру, быть наравне с мужчинами. Во-вторых, семьи сейчас отдаляются от родителей, они уже не надеются на их помощь, тем более что пенсионный возраст увеличился. Бабушки, которые играли колоссальную роль в помощи молодым женщинам, на самом деле вносили бесценный вклад.
Но, несмотря на такую тенденцию, всё же будем призывать наших женщин рожать пораньше", — заключила собеседница "Правды.Ру".
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