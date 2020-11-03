Лидия Симбирцева раскрыла риски беременности после 40 лет

В последние годы всё больше женщин начинают задумываться о рождении ребёнка в более зрелом возрасте — после 40 лет.

О том, какие нюансы связаны с поздней беременностью, в интервью "Правде.Ру" рассказала профессор, доктор медицинских наук, руководитель общественной организации "Здоровье женщин Санкт Петербурга" Лидия Симбирцева.