Вирусолог Александр Лукашев дал советы по выявлению COVID-19

Вирусолог Александр Лукашев рассказал, как выявлять и лечить COVID-19, сообщает "Известия".

Р-тест на COVID-19 можно сдать в государственной больнице и в частной клинике, независимо от наличия симптомов. Отрицательный результат теста не всегда говорит о том, что в организме отсутствует вирус, пояснил специалист.

Примерно у 30 человек инфекции не было в ротоглотки, но при этом она размножалась в лёгких.

Лукашев отметил, что без назначения врача не стоит принимать противовирусные средства при коронавирусной инфекции, так как многие препараты имеют срьёзные побочные эффекты.

За последние недели суточная заболеваемость коронавирусом в России остаётся стабильной, что указывает на приближение баланса профилактических мер и распространения вируса. Однако отмена ограничений может привести к росту заболеваемости.