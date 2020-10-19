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Россия готова поставлять свою вакцину от коронавируса в Европу

Российская Федерация готова поставлять в европейские страны собственные вакцины против коронавируса, а также делиться опытом в этой области. Об этом сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

"Мы открыты к обмену опытом, к тому, чтобы сделать эти вакцины доступными для других стран, предлагаем их другим государствам и готовы их поставлять, и хотим, чтобы была такая же ответная реакция", — отметила Матвиенко.

Председатель Совета Федерации РФ сказала об этом во время встречи с генеральным секретарём Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич.

Напомним, по всему миру наблюдается всплеск заболеваемости коронавирусом.

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