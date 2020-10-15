Свиной коронавирус может быть опасен и для человека

Учёные из Университета Северной Каролины провели исследование, в результате которого выяснили, что обнаруженный у свиней штамм COVID-19 может распространяться среди у людей.

Штамм, известный как коронавирус с синдромом острой диареи свиней (SADS-CoV), возник от летучих мышей и стал причиной заражения огромного количества свиней в Китае в 2016 году. В силу широкого распространения свиноводства вспышки данного могут нанести серьёзный ущерб экономике.

В ходе проведения опытов специалисты обнаружили потенциальную опасность вируса для человека. Оказалось, что SADS-CoV способен реплицироваться в клетках печени, кишечника человека и в клетках дыхательных путей.