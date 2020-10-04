В России за сутки выявили 10499 случаев заражения коронавирусом

За прошедшие сутки в России зарегистрировано 10499 случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 10 499 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 920 (27,8%) без клинических проявлений", — сказано в сообщении.

Примечательно, что последний раз более десяти тысяч случаев заражения было отмечено в середине мая.