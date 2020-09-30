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Ольга Малиновская: "Ежегодный скрининг на ВПЧ может сохранить жизнь"

Одним из самых распространённых онкологических заболеваний среди женщин как в России, так и во всём мире, является рак шейки матки. Основная причина возникновения этой формы рака — вирусы папилломы человека (ВПЧ).

Ольга Малиновская:

"Вирусы папилломы человека (ВПЧ) — это довольно большая группа вирусов, включающая множество разных типов. ВПЧ — самая распространённая в мире инфекция, передающаяся в том числе и половым путём.

Согласно данным Центра профилактики и контроля США ей заражается в какой-то момент жизни практически каждый житель планеты", — - сообщила руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Викторовна Малиновская.

Многие люди, которые являются носителями одного или нескольких подтипов вируса, даже не знают об этом, так как вирус не вызывает никаких симптомов.

Большая часть ВПЧ не опасна, некоторые приводят к образованию папиллом на коже, некоторые способны спровоцировать развитие рака шейки матки.

В связи с этим врач рекомендует каждый год делать скрининг. Он позволит выявить предраковое состояние или обнаружить болезнь на ранней стадии, когда её проще вылечить.

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