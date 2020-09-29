Чиновник Минздрава: в больницах уже заняты 90% коек

Почти 90% из 129 тысяч больничных коек, выделенных для пациентов Covid-19 в России, заняты.

Об этом сообщил Алексей Кузнецов, помощник министра здравоохранения.

Кузнецов отметил, число ежедневных случаев заболевания в России за последний месяц выросло почти вдвое.

Напомним, что на пике эпидемии коронавируса, в конце весны, российским больницам быстро удалось увеличить количество доступных коек с 50 тысяч до 184 тысяч. По мере того, как число пациентов начало падать, дополнительные возможности использовались для лечения плановых пациентов. Сейчас, когда число случаев заболевания коронавирусом растет, свободных мест почти не остается.

"В настоящее время для пациентов с Covid-19 назначено 129 750 коек, из которых 115 500 заняты. Это 89%, -сказал Кузнецов. - При необходимости, если количество заболевших увеличится, дополнительные койки будут переведены из резерва для приема больных с коронавирусом". (цитата RT).

По официальным данным, в России зарегистрировано 1 167 805 подтвержденных случаев заболевания Covid-19, что ставит ее на четвертое место в мире после