Трёхдневное голодание обновит иммунную систему - учёные

Учёные из Университета Южной Каролины провели исследование, которое показало, что трёхдневное голодание позволяет полностью восстановить и перезагрузить иммунную систему организма. Кроме того, специалисты утверждают, что это наблюдается у людей любого возраста.

Результаты исследования опубликовало британское издание The Telegraph.

Как голодание влияет на организм?

Специалисты пояснили, что когда человек в течение длительного времени отказывается от пищи, его стволовые клетки вынуждены активно вырабатывать новые лейкоциты (белые кровяные тельца), которые способны противостоять инфекции.

"Данный подход может положительно повлиять на людей с ослабленным иммунитетом, а также для пациентов, которые проходят курс химиотерапии", — считают исследователи.

Также учёные утверждают, что голодание будет полезно для людей пожилого возраста, так как их иммунитет с годами ослабевает и оказывает менее приспособленным для борьбы с различными болезнями.