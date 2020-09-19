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Феликс Ершов: скоро мы вообще перестанем переживать из-за Сovid-19

Врач-вирусолог Феликс Ершов рассказал, что в России коронавирусная инфекция распространяется несколько иначе, чем в остальном мире. Кроме того, он спрогнозировал, что через несколько месяцев, максимум через год, мы сможем забыть о коронавирусе.

"Коронавирус по России распространяется своеобразно. В тех регионах, которые не сильно пострадали изначально, распространение вируса началось позже", — отметил Ершов.

"Через полгода-год это уже не будет проблемой. Подошли вакцины, появились способы борьбы, мы научились лечить зараженных. За полгода пандемии мы многое сделали, так что через год начнем забывать о коронавирусе", — добавил ученый.

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