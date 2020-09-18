В Австралии впервые в мире человеку пересадят бионический глаз. О том, позволит ли данная технология полностью восстановить утраченные функции зрительных органов, рассказал офтальмолог, доктор медицинских наук, профессор Вячеслав Куренков.

"Этой проблемой в течение двух последних десятилетий занимаются в России, Японии, в европейских странах и в США. У нас уже давно пересадили бионический глаз не только животным, но и людям, которые уже увидели очертания предметов, научились различать свет и темноту, увидели своё отражение в зеркале. Это наши пациенты, операции по пересадке бионического глаза делал Тахчиди Христо Периклович.

Различные страны занимаются проблемой восстановления утраченного зрения. Технология, которую использовали в Австралии, приблизительно такая же, как и везде: специальные датчики имплантируются под сетчатку, они снимают информацию и по проводам передают её в мозг. Но здесь задача нашего мозга — расшифровать этот сигнал для того, чтобы увидеть это изображение.

Основная проблема в том, какой сигнал выдаст датчик, на каком языке этот сигнал может расшифровать наш мозг. Мы не знаем, какой язык у мозга для расшифровки сигнала. Проблема не во вживлении какого-то элемента, а в расшифровке сигнала.

То, что они снимали какой-то потенциал в мозге, это немножко не то, это не настоящее зрение, это тот сигнал, который доставляется в мозг. Но, как я уже сказал, мозг должен расшифровать этот сигнал. Пока для него все эти датчики как китайский язык.

Сейчас есть ещё одна методика восстановления зрения — это инъекция наноклеток под сетчатку, которая воспринимает сигнал и обрабатывает его, передает информацию по определенным путям в мозг. Там гораздо проще сама операция и менее травматичнее методика. Но это пока проект, дай Бог, чтобы он реализовался", — пояснил эксперт.