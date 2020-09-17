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В Австралии впервые в мире человеку пересадят бионический глаз

Бионический глаз представляет собой новую технологию, разработанную в Австралии, благодаря которой можно восстановить утраченные функции зрительных органов. Операцию по трансплантации искусственного глаза будут проводить специалисты Университета Монаша (Мельбурн).

В Австралии впервые в мире человеку пересадят бионический глаз

Авторов данной технологии вдохновил опыт специалистов проекта Neuralink. Но свою разработку под названием Gennaris австралийские учёные создали самостоятельно.

Бионический глаз представляет собой сеть микродиодов, оснащенных специальными датчиками. Сигналы сетчатки подаются непосредственно в центральную нервную систему, минуя поврежденные глазные нервы.

Специалисты уже пересаживали Gennaris овцам, операция прошла успешно — организм животных принял принял инородное тело без каких-либо проблем. Зрение восстанавливалось на целых три тысяч часов. В ближайшее время запланированы клинические испытания.

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