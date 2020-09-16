Нейрофизиологи выяснили, почему с возрастом меняется ощущение времени

Японским нейрофизиологам удалось объяснить странный парадокс времени, суть которого в том, что с годами у человека меняется ощущение времени.

Это связано с тем, что с возрастом нейроны надкраевой извилины теменной доли, которые отвечают за "отсчёт времени", изнашиваются и отстают от скорости работы других нейронов, поэтому пожилым людям кажется, что время "летит" быстрее.

К такому выводу учёные пришли в результате эксперимента.

Взрослым людям 30 раз в течение определённого времени показывали так называемый адаптер — серый кружок. При этом участники эксперимента знали о его продолжительности. Затем они должны были оценить время показа тестового изображения в сравнении с "адаптером".

В итоге выяснилось, что участники эксперимента неправильно определяли время, когда "адаптер" был продолжительным, и наоборот.

"Активность нейронов снижалась, когда сигнал "адаптера" был многократным, поэтому участники выдавали ошибочные результаты. Иными словами, при регулярно повторяющихся минутах, часах, днях человек также неверно оценивает время", — пояснили специалисты.

Также учёные отметили, что чем больше утомлены нейроны, тем больше человек искажает время.