COVID: более 28 млн в мире и вспышки в 11 регионах России

Количество инфицированных коронавирусом в мире перевалило за психологическую отметку в 28 млн человек. Вместе с эти в России новые вспышки заболеваний регистрируются в 11 регионах.
По словам Сергея Авдеева, главного внештатного пульмонолога Минздрава, зарегистрированные всплески заболеваемости происходят в России потому, что "в стране еще не закончилась первая волна пандемии".
10 сентября, в России
Всего коронавирусом переболели 1 046 370 россиян,
Из них летальных исходов 18 263.
Политики стирают грань сатиры и реальности.