COVID: более 28 млн в мире и вспышки в 11 регионах России

Количество инфицированных коронавирусом в мире перевалило за психологическую отметку в 28 млн человек. Вместе с эти в России новые вспышки заболеваний регистрируются в 11 регионах.

По словам Сергея Авдеева, главного внештатного пульмонолога Минздрава, зарегистрированные всплески заболеваемости происходят в России потому, что "в стране еще не закончилась первая волна пандемии".

Статистика

10 сентября, в России

зафиксировано 5 363 новых случаев COVID-19, это на 145 больше, чем днём ранее;

умерли 128 человек.

Всего коронавирусом переболели 1 046 370 россиян,

Из них летальных исходов 18 263.