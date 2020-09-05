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Михаил Мяснянкин: следите за родинками

Здоровье

Хирург Михаил Мяснянкин рассказал, что можно самостоятельно определить, когда вам пора посетить онколога. Для этого нужно постоянно наблюдать за родинками на вашем теле. Если хотя бы одна из них начала расти, менять цвет и форму — вам срочно нужно к специалисту.

"Нужно следить за размерами образований — они не должны быть более пяти миллиметров. Также надо смотреть, изменяется ли окрас родинки. Если родинка была светло-коричневой, а со временем она начинает чернеть, то это обязательный повод для обращения к специалисту", — рассказал онколог.

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