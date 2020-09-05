Михаил Мяснянкин: следите за родинками

Хирург Михаил Мяснянкин рассказал, что можно самостоятельно определить, когда вам пора посетить онколога. Для этого нужно постоянно наблюдать за родинками на вашем теле. Если хотя бы одна из них начала расти, менять цвет и форму — вам срочно нужно к специалисту.