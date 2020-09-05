Доктор Мясников: некоторые национальные привычки вредны для здоровья

Специалист рассказал о привычках, которые присущи почти каждому русскому, но при этом они вредны для нас.

Первая — это переедание, которое идёт от привычки доедать всё до последней крошки. Вторая — злоупотребление сахаром, в том числе и любовь к чаю с сахаром. И третья — это привычка рисковать своей жизнью, например, не соблюдая скоростные ограничения.