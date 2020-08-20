Спустя 500 лет ученые из Имперского колледжа Лондона поняли, что имел ввиду Леонардо да Винчи в одной из своих "теорий". У мыслителя имелся набросок человеческого сердца, где он изобразил неизвестные ученым волокна.
Только сейчас, проанализировав 25 000 снимков сердца при помощи МРТ, оказалось, что изобретатель был прав, и эти волокна, научное название которых "трабекулы миокарда", напрямую влияют на длительность жизни и здоровье. От количества волокон зависит работа сердца.
"Леонардо да Винчи нарисовал эти сложные мышцы внутри сердца полтысячелетия назад, и только сейчас мы начинаем понимать, насколько они важны для здоровья человека", — поделились авторы проекта.
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