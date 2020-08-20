Спустя 500 лет учёные разгадали ещё одну загадку Леонардо да Винчи

Спустя 500 лет ученые из Имперского колледжа Лондона поняли, что имел ввиду Леонардо да Винчи в одной из своих "теорий". У мыслителя имелся набросок человеческого сердца, где он изобразил неизвестные ученым волокна.

Только сейчас, проанализировав 25 000 снимков сердца при помощи МРТ, оказалось, что изобретатель был прав, и эти волокна, научное название которых "трабекулы миокарда", напрямую влияют на длительность жизни и здоровье. От количества волокон зависит работа сердца.