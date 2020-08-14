Заместитель министра здравоохранения Олег Салагей заявил, что в недоверии российских медиков к вакцине от COVID-19 нет ничего удивительного. Он пояснил, что для того, чтобы появилось доверие к новому препарату, должно пройти несколько лет, в течение которых он будет применяться.
"Честно говоря, не вижу сенсации в результатах такого опроса. Доверие нужно заслужить годами применения — это нормально. Собственно, по некоторым лекарствам дискуссии в профессиональной среде ведутся уже много десятилетий", — написал Салагай.
Напомним, что вакцину от COVID-19,разработанную в центре им. Гамалеи, зарегистрировали 11 августа.
Ранее среди врачей был проведён опрос, который показал, что 52% из них не планируют делать прививку от COVID-19, 24,5% врачей готовы пройти вакцинацию.
Ранее вирусолог Виктор Зуев заявил, что российской вакцине от COVID-19 можно доверять.
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