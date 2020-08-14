Гинцбург: данные о вакцине опубликуем 17 августа

Не успел глава Минздрава Михаил Мурашко объявить о скорой публикации данных о вакцине, как Александр Гинцбург (директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи) сообщил точные даты обнародования — 17 августа.

"Уже в начале следующей недели мы планируем подать большую статью по результатам клинических исследований вакцины", — сказал Гинцбург.

Как сообщает "Интерфакс", предложения о публикации уже подали несколько крупных международных изданий, в каком именно выйдет материал, пока неизвестно.