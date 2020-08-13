Эксперты объяснили, что делать, если ребёнок боится сдавать кровь

Многие дети боятся сдавать анализы. Это связано с тем, что их пугает незнакомая обстановка, боль, неизвестность и другие факторы.

По подсчётам американских специалистов, 66% детей в возрасте до 5 лет боятся уколов.

"Родителям никогда нельзя пугать ребенка врачами и другими медработниками, которые в случае плохого поведения сделают укол. Лучшей стратегией будет почитать поиграть с малышом в доктора или больницу, попутно "беря" кровь у всех плюшевых пациентов", — советует руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская.

12% родителей вообще отказываются от анализа, если видят, что ребёнок нервничает. Но так делать не стоит.

Врачи рекомендуют, чтобы с ребёнком был взрослый, который сам чувствует себя уверенно. Своё спокойствие он обязательно передаст малышу.

Нельзя высмеивать страх ребёнка - лучше сказать, что с такими опасениями сталкиваются многие.

За последние 20 лет технологии взятия крови очень изменились. В лабораториях используют одноразовые системы для взятия, специальные вакуумные пробирки. Процедура забора крови стала почти безболезненной.

Дети боятся не самого анализа, а неизвестности. В связи с этим, малышу следует рассказать, зачем нужно сдавать кровь, а также о том, что именно будут делать в лаборатории.

В процессе сдачи анализа крови ребёнка нужно поддержать, например, крепко держа его за руку. Можно взять с собой любимую игрушку или включить на телефоне интересный мультфильм, это поможет отвлечь малыша.

Маленького пациента, сдавшего кровь, нужно обязательно похвалить и угостить каким-нибудь лакомством.

Если ребёнок не смог удержаться от слёз, ни в коем случае его нельзя ругать.