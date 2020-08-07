Врач-офтальмолог Дмитрий Дементьев предупредил о том, что поход в баню может негативно отразиться на зрении. Дело в том, что под воздействием высоких температур могут развиваться опасные для глаз патологии.
Так, может нарушиться кровообращение сосудов сетчатки глаза, есть риск и того, что начнёт развиваться глаукома. Человек может даже полностью ослепнуть.
Банные процедуры противопоказаны пациентам с нарушениями вегетативной системы, проблемами сосудистого тонуса и другими хроническими заболеваниями. Также от посещения бани лучше отказаться людям, у которых имеются заболевания роговицы или конъюнктивит, так как не исключено, что может развиться катаракта.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в зрительном нерве нашли клетки, способные помочь при лечении глаукомы.
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