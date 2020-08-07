Офтальмолог предупредил о риске потерять зрение при посещении бани

Врач-офтальмолог Дмитрий Дементьев предупредил о том, что поход в баню может негативно отразиться на зрении. Дело в том, что под воздействием высоких температур могут развиваться опасные для глаз патологии.

Так, может нарушиться кровообращение сосудов сетчатки глаза, есть риск и того, что начнёт развиваться глаукома. Человек может даже полностью ослепнуть.

Кому нельзя ходить в баню?

Банные процедуры противопоказаны пациентам с нарушениями вегетативной системы, проблемами сосудистого тонуса и другими хроническими заболеваниями. Также от посещения бани лучше отказаться людям, у которых имеются заболевания роговицы или конъюнктивит, так как не исключено, что может развиться катаракта.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в зрительном нерве нашли клетки, способные помочь при лечении глаукомы.