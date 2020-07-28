Гречка увеличивает выработку "белка долголетия"

Специалисты из Сибирского федерального университета пришли к выводу, что здоровая низкокалорийная диета с содержанием растительных продуктов, поможет улучшить уровень производства белка сиртуина 1 (SIRT1), который поддерживает долголетие.

Ученые провели эксперимент, чтобы посмотреть, как гречка отразится на здоровье грызунов.

Оказалось, что единственный способ, который позволит оптимизировать уровень этого белка, это ограничение калорий.

Гречиха повышает уровень белка SIRT1

Белок SIRT1 определяет питательный статус клеток. При высоком уровне этого белка в организме замедляется процесс старения.

Но переизбыток SIRT1 в органах и тканях является признаком голода, который может вызвать анемию и другие негативные последствия.

Употребление гречки способствует правильному росту и развитию в будущем.

Ранее гастроэнтеролог Алексей Парамонов рассказал о том, что в варёной гречке полезных минералов и витаминов ничуть не меньше, чем в запаренной каше.