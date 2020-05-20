Гастроэнтеролог не увидел пользы в запаренной гречке

Гастроэнтеролог Алексей Парамонов рассказал о том, что в вареной гречке полезных минералов и витаминов ничуть не меньше, чем в запаренной каше.

Любители здоровой пиши запаривают гречу в кипятке воде вместо варки для того, чтобы сохранить ее природные полезные свойства.