Гастроэнтеролог Алексей Парамонов рассказал о том, что в вареной гречке полезных минералов и витаминов ничуть не меньше, чем в запаренной каше.
Любители здоровой пиши запаривают гречу в кипятке воде вместо варки для того, чтобы сохранить ее природные полезные свойства.
"Я знаком с любителями запаренной кипятком гречневой муки и с уважением отношусь к этим мученикам здорового образа жизни, но всем советую готовить гречку наиболее приятным для них способом. Главная ее ценность — пищевые волокна, невысокий гликемический индекс, железо. Варка никак на это не влияет", — объяснил Парамонов в интервью "Аргументам и фактам".
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