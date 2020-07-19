Австралийских собак научат определять зараженных коронавирусом

В вооруженных силах Австралии для выявления COVID-19 привлекут животных.

Предполагается, что собаки смогут обнаружить коронавирус по запаху, даже если у человека нет симптомов заболевания.

"Станет ли эта специальная подготовка постоянной частью программы обучения в военном кинологическом центре, будет ясно только после испытаний", — заявила министр обороны Клаудия Таннер.

Уточнятся, что для обучения животным дают предметы с молекулами запаха COVID-19, которые удалось достать из инфицированной медицинской маски.