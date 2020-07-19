В вооруженных силах Австралии для выявления COVID-19 привлекут животных.
Предполагается, что собаки смогут обнаружить коронавирус по запаху, даже если у человека нет симптомов заболевания.
"Станет ли эта специальная подготовка постоянной частью программы обучения в военном кинологическом центре, будет ясно только после испытаний", — заявила министр обороны Клаудия Таннер.
Уточнятся, что для обучения животным дают предметы с молекулами запаха COVID-19, которые удалось достать из инфицированной медицинской маски.
В одном из московских отелей в центре столицы была обнаружена мертвой известная психотерапевт и сексолог Анна Амбарцумян.