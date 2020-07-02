Врачи утверждают, что специально подобранная диета поможет восстановить печень после чрезмерного употребления алкогольных напитков.
В первую очередь специалисты советуют ограничить или совсем исключить из рациона:
Употребление всех этих продуктов только ухудшает состояние печени.
В свой рацион стоит включить:
Также нужно отказаться от вредных привычек и заняться спортом.
Специалисты напоминают, что поврежденная печень теряет способность к регенерации, но в некоторых случаях — при правильной диете и отказе от вредных привычек — данный орган может восстановить даже без лекарственных препаратов.
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