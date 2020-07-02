Врачи назвали диету, помогающую восстановить печень

Врачи утверждают, что специально подобранная диета поможет восстановить печень после чрезмерного употребления алкогольных напитков.

В первую очередь специалисты советуют ограничить или совсем исключить из рациона:

сахар;

мучные изделия;

жареное;

соленое.

Употребление всех этих продуктов только ухудшает состояние печени.

В свой рацион стоит включить:

диетическое мясо птицы;

супы из овощей;

фрукты.

Также нужно отказаться от вредных привычек и заняться спортом.

Специалисты напоминают, что поврежденная печень теряет способность к регенерации, но в некоторых случаях — при правильной диете и отказе от вредных привычек — данный орган может восстановить даже без лекарственных препаратов.

Ранее испанский врач-диетолог Ева Родригес перечислила продукты, употребления которых следует избегать, чтобы сохранить здоровье печени.