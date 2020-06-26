Доктор Мясников назвал опасные для здоровья лекарства

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что некоторые лекарства могут быть опасны для здоровья.

Так, сердечные препараты растительного происхождения могут привести к аритмии. Специалист отметил, что лекарства, предназначенные для лечения гипертонии, также могут навредить здоровья.

Мясников раскритиковал и сосудосуживающие капли, потому они вызывают привыкание.

"Это имеет и определенное влияние на сердечные ритмы. Иногда очень большое, может закончиться тахикардией", — добавил врач.

Если постоянно принимать лекарства от изжоги, то процесс всасывания магния замедляется, что приводит к дефициту калия в организме. Нехватка калия может вызвать проблемы с сердцем.

После приема антибиотиков "Эритромицин", "Азитромицин" и "Кларитромицин" есть риск развития аритмии у пациентов, если параллельно с ними употреблять мочегонный препарат.

Ранее доктор Мясников высказался о медицине в Москве и регионах.