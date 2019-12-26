Доктор Мясников высказался о медицине в Москве и регионах

Главный врач московской клинической больницы № 71 Александр Мясников заявил, что его разочаровало развитие медицины в нашей стране. Специалист отметил, что уровень зарплат специалистов, оборудование, технологии московских и региональных медучреждений даже невозможно сравнить.

По словам Мясников, в Москве отмечается движение вперед, а если говорить о ситуации в целом по России, то просто "волосы дыбом". Уровень московской медицины должен быть во всей стране, но в реальности этого нет. Мясников утверждает, что российская медицина нуждается в коренной перестройке, а именно — полного подчинения федеральным властям и ухода от управления региональными структурами.

Это позволило бы добиться единого подхода, единого уровня зарплат и т.д.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что минздрав увлекся высокой медициной, забыв о базовой.