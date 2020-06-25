Испанские ученые перечислили продукты, которые ускоряют процесс старения. О том, могут ли продукты питания влиять на продолжительность жизни, рассказал врач-диетолог Алексей Ковальков.
"Мы все запрограммированы на определенную дату смерти, запрограммированы генетически. Если у человека папа, мама умерли в определенном возрасте, то и он умрет в этом же возрасте.
Если у человека отец, например, курил, а он сам не курит, правильно питается, ведет здоровый образ жизни, он проживет на 10 лет больше. Но если он так же, как и отец, курит, ведет нездоровый образ жизни, то умрет в том же возрасте, что и его родитель. Поэтому говорить о том, что есть продукты, несущие здоровье… Не бывает здоровых продуктов, как не бывает "больных" продуктов.
Все продукты подбираются индивидуально в зависимости от болезни человека, от состояния, мужчина это или женщина, бодибилдер, старушка или старик. Поэтому такого правила не существует.
Самый страшный продукт, который вызывает смерть, это сахар. Все российские ученые хором говорят, что сахар — самый вредный продукт на Земле, он убивает миллионы людей каждый год, а ведь эта сладость содержится практически во всех продуктах", — заключил эксперт.
Сумма денежной компенсации, которую назначит суд Михаилу Ефремову за непреднамеренное убийство курьера Сергея Захарова, составит около миллиона рублей.