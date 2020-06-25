Диетолог: "Меню правильного питания должно подбираться индивидуально"

Испанские ученые перечислили продукты, которые ускоряют процесс старения. О том, могут ли продукты питания влиять на продолжительность жизни, рассказал врач-диетолог Алексей Ковальков.

"Мы все запрограммированы на определенную дату смерти, запрограммированы генетически. Если у человека папа, мама умерли в определенном возрасте, то и он умрет в этом же возрасте.

Если у человека отец, например, курил, а он сам не курит, правильно питается, ведет здоровый образ жизни, он проживет на 10 лет больше. Но если он так же, как и отец, курит, ведет нездоровый образ жизни, то умрет в том же возрасте, что и его родитель. Поэтому говорить о том, что есть продукты, несущие здоровье… Не бывает здоровых продуктов, как не бывает "больных" продуктов.

Все продукты подбираются индивидуально в зависимости от болезни человека, от состояния, мужчина это или женщина, бодибилдер, старушка или старик. Поэтому такого правила не существует.