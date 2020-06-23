Ученые перечислили продукты, которые ускоряют процесс старения

Ученые из испанского Центра биомедицинских исследований по проблемам ожирения и питания университета Наварры решили провести исследование с целью выяснить, как продукты питания отражаются на целостности ДНК. В результате они пришли к выводу, что продукты глубокой переработки активизируют процесс старения клеток.

Неправильное употребление пищи приводит к укорачиванию теломеров.

Специалисты не рекомендуют употреблять в пищу более трех порций в день продуктов, в состав которых входят более пяти ингредиентов, таких как химические консерванты, подсластители, усилители цвета и вкуса.

Продукты, от которых стоит отказаться:

куриные наггетсы;

гамбургеры;

колбасы;

продукты быстрого приготовления.

Также следует ограничить употребление сладких газированных напитков, специй и бульонных кубиков.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что главный санитарный врач России, руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко порекомендовал россиянам отказаться от употребления гамбургеров, поскольку это "не наша еда".