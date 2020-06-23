Сегодня второй группе из 20 человек ввели вакцину от COVID-19, сообщили в Министерстве обороны РФ.
"Добровольцы у нас находились в изоляции две недели, после чего им провели очередные анализы скрининговые, их обследовали. По результатам данных обследований были выбраны 20 человек, которых мы сегодня вакцинировали", — отметила врач-соисследователь Светлана Волчихина.
Она добавила, что вакцинация прошла по плану. Пока никаких жалоб на недомогание у них нет.
"Они под наблюдением, доктора смотрят. В течение дня мы их осматриваем через 30 минут, два часа, шесть часов и 12 часов. Им будет проводиться термометрия, измерение давления, осмотр зева", — подчеркнула врач.
Волчихина сообщила, что добровольцами стали военнослужащие по контракту и гражданские лица. Среди испытуемых есть и девушки.
До этого были проведены клинические испытания отечественной вакцины от COVID-19. Тогда девяти участникам исследования ввели один компонент вакцины, а еще девятерым — второй.
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