Врач рассказала о самочувствии добровольцев после вакцины от COVID-19

Сегодня второй группе из 20 человек ввели вакцину от COVID-19, сообщили в Министерстве обороны РФ.

"Добровольцы у нас находились в изоляции две недели, после чего им провели очередные анализы скрининговые, их обследовали. По результатам данных обследований были выбраны 20 человек, которых мы сегодня вакцинировали", — отметила врач-соисследователь Светлана Волчихина.

Она добавила, что вакцинация прошла по плану. Пока никаких жалоб на недомогание у них нет.

"Они под наблюдением, доктора смотрят. В течение дня мы их осматриваем через 30 минут, два часа, шесть часов и 12 часов. Им будет проводиться термометрия, измерение давления, осмотр зева", — подчеркнула врач.

Волчихина сообщила, что добровольцами стали военнослужащие по контракту и гражданские лица. Среди испытуемых есть и девушки.

До этого были проведены клинические испытания отечественной вакцины от COVID-19. Тогда девяти участникам исследования ввели один компонент вакцины, а еще девятерым — второй.

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