Премьер-министр Индии Наренда Моди заявил о том, что практика контроля дыхания "пранаяма" помогает укрепить иммунитет.
"Йога укрепляет иммунную систему организма. Вы должны включить пранаяму в свою повседневную жизнь. Пранаяма или дыхательные упражнения укрепляют нашу дыхательную систему. Это особо актуально в наше время, когда вирус COVID-19 наиболее сильно поражает дыхательную систему организма ", — сказал премьер-министр.
С 2015 года 21 июня официально считается праздником Международным днем йоги.
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