Премьер-министр Индии Наренда Моди заявил о том, что практика контроля дыхания "пранаяма" помогает укрепить иммунитет.

"Йога укрепляет иммунную систему организма. Вы должны включить пранаяму в свою повседневную жизнь. Пранаяма или дыхательные упражнения укрепляют нашу дыхательную систему. Это особо актуально в наше время, когда вирус COVID-19 наиболее сильно поражает дыхательную систему организма ", — сказал премьер-министр.