Онищенко рассказал об опасности частого применения антисептиков

Бывший главный санитарный врач России, депутат Государственной думы Геннадий Онищенко рассказал о вреде антисептиков, которыми многие россияне используют каждый день.

Специалист отметил, что у каждого человека на рука есть собственная микрофлора, которая выполняет защитную функцию.

Когда человек обрабатывает руки антисептиком, он убивает не только бактерии и вирусы, но и свою микрофлору. Это может привести к тому, что кожа рук может стать сухой, кроме того, может начаться аллергия.

Также нельзя забывать о том, бактерии могут адаптироваться к антисептикам.

Ранее Геннадий Онищенко заявил, что Россия должна постепенно избавляться от карантинных мер, введенных для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Он утверждает, что карантин нужно снимать не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в других российских регионах.

Но некоторые специалисты считают, что ряд ограничительных мер должен быть сохранен вплоть до появления вакцины или эффективного метода лечения COVID-19.